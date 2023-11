Jätkusuutlikkus on muutumas põllumajanduses üha igapäevasemaks sõnaks, kuid selle kõrvale on tekkinud ka miski, mida kutsutakse ESG-ks (see on ingliskeelne lühend järgnevale sõnadekooslusele: environmental, social and governance). Mida see eesti keeles tähendab, mismoodi sellest teemast lihtsamini aru saab ning kuidas see juba praegu mõjutab põllumeest, tootjat ja tarbijat?