„Avdijivka all on hetkel venelaste parimad üksused.“ Kas Vene armeel õnnestub Putinile teha uusaastakink?

Hiljuti teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et Vladimir Putin soovib detsembri esimeses pooles oma alamatele Ukraina-vastases sõjas näidata vähemalt taktikalist edu, mistõttu on lahingutegevus Donbassis muutunud palju intensiivsemaks. Vene väed üritavad pidevalt rünnata ning Ukraina armee omakorda proovib neid ohjes hoida ja vasturünnakuid korraldada.