AITAB KÜLL | Riik võtab ette lokkava hasartmängureklaaminduse

Ehkki tänase reklaamiseaduse kohaselt on hasartmängude välireklaam keelatud, on sätted sedavõrd pehmed, et reaaluses on Tallinna tänavapilt on hasartmängureklaame tihkelt täis ja hasartmängukorraldaja nimi on lubatud anda lausa suurhallile, millel tihti korraldatakse ka lasteüritusi.