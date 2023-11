Portugal kasutas kuue päeva jooksul terves riigis ainult taastuvenergiat

Portugali võrgu dekarboniseerimise ees seisev ülesanne on vähendada ja lõpuks kaotada nende tundide arv, mil riik peab valguseks gaasi põletama. Juhid soovivad, et gaasitootmine, mis jaanuarist oktoobrini moodustas 21% elektritarbimisest, lõpetataks täielikult 2040. aastaks.

Oma kliimaeesmärkide saavutamiseks on Portugal keskendunud taastuvate energiaallikate mitmekesistamisele, selle asemel et sõltuda peamiselt tuulest, veest või päikesest. Riigi energiaettevõtted otsivad nüüd suuri täiendavaid avamere tuuleenergia võimalusi, laiendavad päikeseenergiarajatisi ja taastavad vanemaid maismaa tuuleenergia projekte, et parimatest asukohtadest rohkem kasu saada.

Miguel Prado, kes kajastab Portugali energiauudiseid kohalikus väljaandes Expresso, sõnul on peamine Portugali edu saladus see, et investeeriti õigetesse tehnoloogiatesse hetkel, kui need polnud veel kallid, seda eriti päikeseenergia puhul.