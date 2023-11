Ameerika teadlaste hoiatus: põuad ähvardavad inimkonda neurotoksiinide levikuga

Varem leidsid Dartmouthi ülikooli teadlased, et sinivetikaid sisaldavate jõgede läheduses elavate inimeste seas on ALSi haigete hulk suurem. Enamikul juhtudel on ebaselge, mis seda põhjustab, kuigi umbes 10% juhtudest on see pärilik. Arvatakse, et neurotoksiin on seotud ka Parkinsoni tõve ja dementsusega, kuid selle kohta on vaja rohkem uuringuid.