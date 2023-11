„Vaja läheks 50 kuni 60 patareid.“ Mis on Raudkuppel ja kas Ukrainal oleks sellest Venemaa vastu abi?

Ukraina suursaadik Iisraelis Evhen Korniitšuk sõnas, et Kiiev soovib osta Iisraeli raketitõrjesüsteemi Raudkuppel. Ta pöördus Iisraeli valitsuse poole ja teatas, et „riigi võimud peavad lahkuma oma mugavustsoonist ja naasma reaalsusesse“. Venemaa kallaletungi algusest Ukrainale on Iisraeli võimud olnud väga vaoshoitud ja andnud Ukrainale praktiliselt vaid humanitaarabi.

Raudkuppel on Iisraeli mitmekihilise raketitõrjesüsteemi üks põhielemente, mis algselt loodi selleks, et lahendada puhtalt Iisraeli puudutav probleem – see, kuidas hävitada Hamasi poolt Gaza sektorist ja ISIS-e poolt Siinai poolsaarelt Iisraeli pihta tulistatavaid rakette. Tavaliselt on need isetehtud Qassami raketid, mille lennukaugus on 5–16 kilomeetrit, või nõukogude päritolu Gradide Iraanis toodetud ekvivalendid, mis suudavad lennata juba kuni 40 kilomeetrit ja millel on isegi modifikatsioone, mis võivad lennata kuni 70 kilomeetrit.