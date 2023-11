Lääne meedias on ilmunud mitmeid Lääne meedias avaldati mitmeid kõrgetasemelisi materjale Vene-Ukraina sõja teemal. Neis tunnistavad ametliku Kiievi esindajad, sealhulgas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi, et maailm on sellest sõjast väsinud ja olukord rindel on jooksnud ummikusse. Mitteametlikel andmetel arutavad Ameerika ja Euroopa poliitikud juba Kiieviga rahuläbirääkimiste jätkamise võimalust.