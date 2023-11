Teadlased leidsid huvitava lahenduse Antarktika jää sulamisele

Väljaandes Journal of Geophysical Research: Atmospheres ilmunud uuring on üks esimestest, milles uuritakse, kuidas geoinseneeria võib Antarktikat mõjutada, samal ajal kui teadlased hoiatavad Lääne-Antarktikas kiirenenud jää sulamist.

„Isegi kui maailm saavutab ambitsioonika eesmärgi piirata globaalset soojenemist 1,5 Celsiuse kraadini võrreldes tööstusrevolutsioonieelse tasemega - millega me pole graafikus -, näeme me märkimisväärset merepinna tõusu,“ ütles Indiana ülikooli maa- ja atmosfääriteaduste osakonna teadur ja uuringu juhtivautor Paul Goddard.

Teadlased uurisid geoinseneeria vormi, mida nimetatakse aerosoolide stratosfääri süstimiseks, mille puhul suures koguses pisikesi väävlitilku paisatakse lennukite abil stratosfääri, mis on kavandatud meetod globaalsete temperatuuride kontrolli all hoidmiseks.

Viimased 14 aastat on olnud kõige kuumemad, mida on seni registreeritud. Nüüd ennustatakse, et 2023. aasta edestab 2016. aasta seni kõige kuumema aastana. Ülemaailmse temperatuuritõusuga kattuvad ka viimase aja ootamatud kuumalained, metsapõlengud ja üleujutused.