Värske uurimus: elevandid pöörduvad üksteise poole nimedega

Keenia savannis elevantide käitumist uurinud teadlased märkasid, et elevandid pöörduvad üksteise poole kindlate helide abil. Algul arvasid teadlased, et see on sarnane delfiinide ja papagoide seas levinud käitumisele, kui jäljendatakse selle häält, kelle poole pöördutakse. Tähelepanekud aga näitasid, et see pole nii.