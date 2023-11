„Sellest saab nende enesetapp!“ Iisrael ähvardab avada teist rinnet, kas Lähis-Idas on vallandumas tõeliselt suur sõda?

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on andnud armeele korralduse valmistuda igaks stsenaariumiks Liibanonis tegutseva rühmituse Hezbollah vastu. Praegu tulistab Hezbollah Iisraeli põhjast, samal ajal kui Iisrael peab sõda Hamasiga. Iisraeli valitsusjuht teatas sellest kohtumisel Iisraeli põhjaregioonide nõukogude juhtidega, vahendab The Israel National News. „Põhjarindel vahetatakse praegu võimsaid lööke. Me anname löögi Hezbollah’le, kuid minu käsk Iisraeli kaitseväele on valmistuda igaks stsenaariumiks,“ sõnas Netanyahu. Ta soovitas Liibanoni rühmitusel mitte panna Iisraeli proovile, sest see oleks nende suurim viga.