Eestis on pandipakendi märgistusega varustatud kõikvõimalike jookide plastist ja klaasist pudelid, ent millegipärast mitte näiteks Lidli poodides müüdava Poola piima pudelid mitte – nii et neid taaratagastusautomaatidesse pista ei tasu. Miks see aga nii on?