Matused sellel surnuaial pärinevad 17. sajandist, kuid teadlaste tähelepanu pälvis hoopis muu: nimelt ebatavalised viisid, kuidas inimesed selles paigas maetud on. Kalmistule maeti Pieńi ümbruskonna elanikke, kelle puhul kardeti, et nad võivad hauatagusest maailmast tagasi pöörduda ja elavatele kahju tegema hakata. Toonases maailmas kartsid inimesed vampiire, kelleks võisid nende uskumuste kohaselt muutuda need, kes ei surnud „heasse surma“, vaid hoopis katku või tapsid end ise.