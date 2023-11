Astronoomide hämmastav avastus: kümned tähed põgenevad meie galaktikast

Linnutee galaktika, milles meie Päikesesüsteem asub, ei sisaldada kõiki tähti, mis seal olema peaksid. Mõned neist murravad galaktikatevahelisse ruumi ja lähevad lõputule teekonnale meist võimalikult kaugele, kirjutab Science Alert.

Astronoomide meeskond, kes jälgis tähtede liikumist, märkas, et mõned neist liiguvad teisiti kui ülejäänud galaktika. Need on Linnuteelt lahkuvad „põgenikest“ tähed.

Teadlased ei tea „jooksikutest“ tähtede täpset arvu, mis on kogunenud „väljumiseks“. Kuid leiavad järjest rohkem ja rohkem seda tüüpi tähti. Hetkel on teada 175 sellist tähte. Kuid neid võib olla oluliselt rohkem: mõnede hinnangute kohaselt umbes kümme miljonit.

Astrofüüsikud ei mõista siiani täielikult tähtede massilise rände põhjuseid. Nüüd on käivitatud uus uuring, mis peaks sellele nähtusele valgust heitma. On kaks konkureerivat teooriat, mis püüavad seda selgitada. Esimene on dünaamilise väljutamise stsenaarium (DES) ja teine ​​binaarse supernoova stsenaarium (BSS).

BSS käsitleb olukorda, kus kaks tähte eksisteerivad paarina. Ja kui üks neist supernoovana plahvatab, lükkab see plahvatus teise tähe suvalises suunas. Sellest impulsist võib teadlaste hinnangul piisata, et teine ​​täht galaktikast väljuks.

DES-stsenaariumi puhul on olukord vähem dramaatiline. Kui täht satub massiivsemate tähtede tihedasse parve, on see allutatud gravitatsioonimõjudele, mis võivad radikaalselt muuta tema tavalist liikumissuunda. Seda stsenaariumi peavad teadlased hetkel ka usutavamaks.