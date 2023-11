Sõiduk on saadaval kahes pikkuses: L1 (4,98 m) ja L2 (5,33 m). Kõrgus 1,90 m tähendab, et enamikesse parklatesse mahub sisse sõitma. Üheksakohalise versiooni puhul mahub pakiruumi 1500 liitrit. Kui pardal on viis inimest, mahutab pakiruum 3000 liitrit. Pakiruumi võib mahutada koguni kuni 4900 liitrit, kui pardal on kaks või kolm inimest.