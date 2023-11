OSINTi analüütikud teatasid, et Ukraina relvajõud on toimetanud Dnepri vasakkaldale soomusmasinaid. Seejärel teatas Vene riigimeedia Vene armee „ümbergrupeerimisest“ seal ja vägede Hersoni vasakkaldalt ära tõmbamisest, aga hiljem need uudised kustutati.