Sõiduproov: tuliuus linnamaastur Hyundai Kona Hybrid on Eestis

Uuendus on ehitatud platvormile nimega K3. Selle teljevahe on kasvanud eelkäijaga võrreldes 6 cm võrra ehk on nüüd 2,660 meetrini (vaid 2 cm vähem kui Hyundai Tucson). See tähendab eelkõige suuremat sõitjateruumi, ent 92 liitri võrra on kasvanud ka pagasiruum (on nüüd 466 liitrit allalastud tagaistmetega, parematel varustuspakettidel avaneb see elektriliselt kas puldist või näpuvajutusega):