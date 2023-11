Laialdane uuring: kompuuteruuringutega kaasneb suurenenud vähirisk noortele

„Absoluutse riski mõttes tähendab see, et iga 10 000 lapse kohta, kellele tehakse kompuutertomograafuuring, võib oodata umbes 1-2 vähijuhtu 12 aasta jooksul pärast uuringut,“ ütleb uuringu autor Magda Bosch de Basea.

Autorid märgivad, et on vaja teha rohkem tööd, et tagada annuste ja tehniliste parameetrite süstemaatiline ja piisav kogumine kliinikutes reaalajas, et tulevikus riskihinnanguid veelgi parandada.