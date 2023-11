Erivägede juht Rivo Meimer eksklusiivses intervjuus: hirmutav, kui suurelt suutsime Afganistanis puusse panna

„Minu jaoks Afganistan on üks hirmutavamaid kogemusi – selles suhtes, kui suure mastaabiga me suutsime puusse panna. Kui NATO, kui kogu sinna panustanud lääneriikide kogum. Kui sügavalt me ei saanud aru, et me ei saa aru. Nii paljudest asjadest nii mitmel tasemel. See on mulle nii emotsionaalne teema, millest võiksin tunde rääkida,“ meenutab tänavu suvel kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse ülema ametisse astunud kolonel Rivo Meimer esimeses pikemas Eesti meediale antud intervjuus.