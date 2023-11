Pärast seda, kui riik Alexelat ja Infortarilt maagaasitankerite vastuvõtmiseks mõeldud Pakrineeme kai kevadel kümnete miljonite eurode eest ära ostis, selgus ühelt poolt, et sinna pole tulemas ühtegi laeva ning teisalt ka see, et mitte ükski ettevõte pole nõus seda sadamat edasi käitama.