Veenuse päevasest atmosfäärist avastati hapnikku: miks see leid on oluline?

Veenuse atmosfääri uurivad astronoomid on avastanud planeedi mürgiste pilvede kohal päevases atmosfääris märke molekulaarsest hapnikust. Teoreetiliste mudelite põhjal on teada, et planeedi atmosfääris eksisteerib molekulaarne hapnik ja seda on tuvastatud Veenuse öises atmosfääris, kirjutab Science Alert ajakirjas Nature Communications avaldatud uuringule viidates.

Veenus on planeet, mida teadlased tahaksid põhjalikumalt uurida. See on paljudes aspektides sarnane Maaga, kuid samas on see teistes aspektides täiesti erinev. Selle mass ja koostis on sarnased Maa omaga, kuid kui Maa on lopsakas, roheline, märg ja täis elu, siis Veenus on „surnud planeet“. See on kaetud paksude lämmatavate, peamiselt süsihappegaasist koosnevate pilvedega, mis loovad kasvuhoonekeskkonna, kus keskmine pinnatemperatuur on umbes 464 kraadi Celsiuse järgi.