„Luure kinnitab, et Hamasi võitlusvaim on languses.“ Ekspert selgitab, mis toimub Gaza põhjaosas ja Jordani läänekaldal

Sõja tagajärjel on Iisraelis alates 7. oktoobrist hukkunud üle 1400 inimese ning 240 inimest on Hamasi võitlejate käes pantvangis. Gaza Hamasi kontrolli all oleva tervishoiuministeeriumi andmetel on Gaza sektoris surma saanud üle 10 000 inimese.