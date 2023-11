FOTO | Vanim teadaolev must auk on leitud: teadlased tegid kindlaks, kui vana see on

Tulemused toetavad teooriaid, mille kohaselt eksisteerisid ülimassiivsed mustad augud juba universumi alguses. Arvestades, et universum on 13,7 miljardit aastat vana, on selle musta augu vanus 13,2 miljardit aastat, kirjutab Abcnews. Teadlaste jaoks on veelgi hämmastavam see, et see must auk on tohutu – 10 korda suurem kui Linnutee must auk.