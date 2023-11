Teadlased on lõpuks lahendanud Vana-Egiptuse paavianide mõistatuse ja ilmselt ka üles leidnud legendaarse kaubalinna

Punt oli legendaarne kuningriik, mis on tuntud Vana-Egiptuse allikatest ja mis eksportis umbes aastast 2500 eKr kuni I aastatuhande alguseni eKr Egiptusesse luksuskaupu, eriti viirukit, aga ka paaviane. Selle asukoht oli aga teadmata, osaliselt seetõttu, et tema nimi kadus hiljem ajalooallikate vaateväljast. Alates I aastatuhande algusest eKr pole enam teateid egiptlastest Puntis ega Egiptust külastanud puntitest.

Siiski on kaks osaliselt säilinud raidkirja, mis mainivad Punti narratiivses kontekstis, mõlemad pärinevad Vana-Egiptuse 26. dünastia aegadest (664–525 eKr). Üks neist kirjeldab ekspeditsiooni Punti. Uuringu autorid usuvad, et see ei pruugi olla juhus, et selle pealdise kuupäev ühtib vahemikuga, millest pärineb Gabbanat el-Kuruda ahvimuumia.