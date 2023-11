Tšehhi arheoloogide suur kordaminek: Egiptuses leiti vaaraode kirjutaja uhke hauakamber

Tšehhi egüptoloogid avastasid Abusiri piirkonnas rohkelt kaunistatud hauakambri. See kuulub seni tundmatule Djehuti-imhatile, kes oli Vana-Egiptuses vaaraode kirjutaja.

Abusir asub Giza ja Thakkara vahel Põhja-Egiptuses ning nagu Greekreporter märgib, selgus pärast luustikujäänuste hoolikat uurimist, et Djehuti-imhat elas umbes esimesel aastatuhandel eKr ja suri 25-aastaselt. Analüüs näitas, et ta põdes rasket osteoporoosi vormi.

Arheoloogid eeldavad, et haua avastamine aitab sügavamalt mõista Vana-Egiptuse ajaloolisi tekste ja traditsioone.

Tšehhi Egiptuse Instituudi direktor professor Miroslav Barta ütles, et see haud näeb välja nagu korrapärase kujuga kamber, mille lõpus on matmisruum.