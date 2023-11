PUUST JA PUNASEKS | Kui palju, kuidas ja mida hakkab keskkonda eritama Eesti Energia plaanitav õlitehas

Ehkki valitsus pole mitte ühegi õigusaktiga kinnitanud, millised on aastaks 2035 meie kliimaeesmärgid ja kui palju me tohime nende kohaselt aastal 2035 süsihappegaasi õhku pahistada, kinnitas kliimaminister Kristen Michal eelmisel nädalal, et Eesti Energia plaanitav õlitehas tohib töötada ainult kuni 2034. aasta lõpuni, kuna järgnvast aastast alates moodustavat tehase heide juba 10% sellest oletuslikust eesmärgist ja see ei mahtuvat enam kliimaeesmärkidesse.