„See oli edukas operatsioon infosõjas.“ Vene politoloog selgitab, mis on tegelikult Putini surmakuulduste taga

26. oktoobri õhtul teatas venekeelne anonüümne Telegrami kanal „General SVR“, et Vene president Vladimir Putin suri oma residentsis Valdais. Uudis levis laialdaselt. Nn SVR-i kindral väitis, et „kell 20.42 Moskva aja järgi lõpetasid arstid elustamise ja kuulutasid Putini surnuks“, samuti hoiatas ta riigipöördekatse eest Venemaal. „Arstid on praegu koos Putini laibaga ruumi suletud, neid hoiavad kinni presidendi julgeolekuteenistuse töötajad Dmitri Kotšnevi isiklikul korraldusel, kes on ühenduses ja saab juhiseid Vene föderatsiooni julgeolekunõukogu sekretärilt Nikolai Patruševilt. Presidendi teisiku turvalisust on tugevdatud. Käimas on aktiivsed läbirääkimised. Igasugune katse teisikut pärast Putini surma presidendina esitada on riigipööre,“ seisis kanali teates.