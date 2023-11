Teadlased uurisid välja, millised loomad end peeglist ära tunnevad: tulemus oli üllatav

Kuigi inimesed on ainsad, kes kasutavad enda välimuse uurimiseks aktiivselt peegleid, ei ole me tegelikult ainukesed, kes oma peegelduse ära tunnevad. Teadlased on seda teemat uurinud rohkem kui pool sajandit ja neil on selles vallas teatud edusammud, kirjutab populaarteaduslik väljaanne Live Science.

Veel 1970. aastal avaldati esimese sellise šimpansidega läbiviidud uuringu tulemused. Ahvid uurisid peeglist hoolikalt punaseid laike oma näol, mille teadlased olid neile nende teadmata narkoosi all maalinud. 1973. aasta uuringus tundsid ka orangutanid end peegeldustes ära.

1994. aasta uuringus vaatasid šimpansid oma kehapiirkondi, mida nad muidu ilma peeglita ei näeks. Mis puutub teistesse ahviliikidesse, siis nemad tajuvad oma peegelpilti peeglist teise ahvina.

Ainus teine ​​maismaaimetaja, kes testi veenvalt läbis, oli New Yorgi Bronxi loomaaia aasia elevant. Delfiinide uuringud näitavad, et ka nemad suudavad oma peegeldust eristada. 1995. aasta uuring, milles kasutati ennekõike videoklippe kui peegleid, ja 2001. aastal peeglitega tehtud uuring näitas, et delfiinid kasutavad enda kujutisi, et uurida teadlaste poolt nende kehale jäetud jälgi.

2008. aastal leidsid Euraasia harakaid uurinud teadlased esimesed tõendid selle kohta, et ka mitteimetajad on võimelised enda peegelpilti mõistma. Testiti ka tuvisid – kuid pärast pikka ettevalmistusperioodi. Ja 2022. aastal näitasid Adélie pingviinid tajuvat peeglist eneseteadvuse märke, kuigi nad ei reageerinud neile kaela pandud värvilistele pudipõlledele.

Katsed primitiivsemate loomadega on olnud äärmiselt vastuolulised. 2015. aasta uuring näitas, et sipelgatel võib olla teatav eneseteadlikkus, kuna nad püüdsid oma peast sinist värvi eemaldada, jälgides samal ajal oma peegelpilti.