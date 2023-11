Itaalias läks käima suur aardejaht: Sardiinia rannikult leiti kümneid tuhandeid vanu münte

„Kõik mündid on harukordselt suurepärases seisukorras,“ teatas Itaalia kultuuriministeerium, lisades, et isegi kahjustatud müntidel on endiselt loetavad pealsed. „Arzachena vetest leitud aare on üks olulisemaid mündileide,“ sõnas Sardiinia arheoloogiaosakonna pressiesindaja Luigi La Rocca. La Rocca lisas, et leid on täiendavaks tõendiks arheoloogilise pärandi rikkusest ja tähtsusest, mida tänini peidab meri, mida on läbinud varasemate aegade inimesed ja kaubad.