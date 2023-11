„Kui generaatoreid ja diislit pole, siis peab Hamas tunnelitest välja tulema.“ Iisraeli armee ohvitser avab oma riigi sõjaplaane

USA välisminister Antony Blinken saabus mõne päeva eest Iisraeli. Visiidi eesmärk on saavutada konfliktis humanitaarsetel kaalutlustel vaheaeg ja arutada Gaza sektori tsiviilelanike kaitset. USA välisminister kohtus peaminister Benjamin Netanyahu ja tema valitsuse liikmetega. Enne Blinkeni reisi teatati, et arutatakse konkreetseid samme tsiviilelanikele tekitatava kahju minimeerimiseks, samuti pantvangide vabastamiseks, kellest osa on USA kodanikud. Iisraeli president Isaac Herzog kirjeldas Blinkeniga kohtudes, kuidas Iisrael hoiatas Gaza elanikke eelseisva maavägede operatsiooni eest. Ta sõnas, et Gaza sektoris saadeti kuus miljonit tekstisõnumit, tehti neli miljonit telefonikõnet ja anti välja rohkem kui miljon lendlehte. President teatas need arvud vastuseks Iisraeli-vastasele kriitikale ja süüdistustele humanitaarõiguste rikkumistes.