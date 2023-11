Šimpansid kasutavad sama sõjalist taktikat, mis inimesed

Teadlased teatasid neljapäeval, et nad on dokumenteerinud kõrgendatud pinnase taktikalist kasutamist sõjaolukordades, jälgides kolme aasta jooksul igapäevaselt kahte metsikute šimpanside populatsiooni Elevandiluuranniku Tai rahvuspargis, Lääne-Aafrika suurimas vihmametsade kaitsealal.

Uuringus leiti, et mäekõrgendiku luure käigus saadud teave kujundas seda, kas šimpansid viisid läbi pealetunge vaenlase territooriumile, kusjuures need ahvid näisid seda tegema pigem siis, kui kokkupuute oht oli väiksem. Teadlaste sõnul on selles uuringus esmakordselt dokumenteeritud selle iidse inimkonna sõjalise strateegia kasutamine meie liigi lähimate elavate sugulaste poolt.