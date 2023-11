YouTube tahab takistada reklaamiblokeerijate kasutamist. Plaan tundub ebaõnnestuvat

YouTube on viimasel ajal reklaamiblokeerijate tõrjumise tõsiselt ette võtnud, alustades juunis videote keelamise AdBlocki kasutajatele testimisega ja nüüd viimastel päevadel seda laiendades. YouTube’i kommunikatsioonijuht Christopher Lawton teatas The Verge’ile teisipäeval, et platvorm on käivitanud ülemaailmsed jõupingutused, et julgustada kasutajaid lubama reklaame või proovima YouTube Premiumi.