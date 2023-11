„Väga raske on midagi välistada.“ Indias on levimas Hollywoodi menufilmi omaga sarnanev surmav viirus - kui ohtlik see on?

Indias on Kerala osariigis surnud mitu inimest Nipah viirusesse ja veel sadu inimesi on pärast nakatumist karantiini pandud. Praegune Nipahi puhang on neljas viimase viie aasta jooksul. India piirkondade metsade raiumise ja inimasustuse laienemise tõttu on nahkhiired inimestega tihedamas kontaktis, mis suurendab nakatumisohtu.