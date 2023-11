Sütiste metsatuka kaitsjad ei saanud oma kaebusele keskkonnaametist õigust

Selts kaebas ametile, et septembris 2023 on Külmallika tänava lähedal rikutud kaitsealust maastikku kolmes aspektis. Esiteks mootorsõidukiga maastikualal sõites, jättes maastikule roomikujäljed; teiseks põhjendamatu ja ilma maastikukaitseala valitseja loata puude raie jalakäijate radade laiendamise eesmärgil ning kolmandaks sõelmete puistamine rajale ilma maastikukaitseala valitseja loata.

„Fotodelt on näha, et maastikukaitsealal on sõidetud roomikutega sõidukiga, mille jäljed viivad otse Nõmme Spordikeskuse väravani. Seetõttu puudub vaidlus selles, et tegevusega on seotud Nõmme Spordikeskus,“ kirjutas seltsi juhatuse liige Kaire Jakobson oma 30. septembri kaebuses.