Iisraeli reservkolonel: keegi ei hakka enam venelasi hellitama, me teeme pärast võitu Gazas kõik, et Ukraina neid võidaks

Iisraeli luure usub, et äärmusrühmituse Hamas peamised juhtimiskeskused paiknevad Gaza sektori põhjaosas Gaza linnas. Samas on see üks maailma tihedaima asustusega linnu, kus elab umbes 600 000 inimest. Kuidas lahingud Gazas toimuvad ja kuidas kavatseb Iisrael inimohvrite vältimiseks tegutseda? Forte vestles Iisraeli armee reservkoloneli Mark Babotiga.