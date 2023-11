Teadlased panid vee aurustuma vaid valguse abil

MIT teadlased tegid üllatava avastuse - vesi võib aurustuda vaid valguse abil ja on tõhusam vahend kui soojus.

Aurustumine toimub siis, kui vedeliku pinna lähedal asuvad veemolekulid neelavad piisavalt energiat, et väljuda gaasina ehk veeauruna ümbritsevasse õhku. Üldiselt on energiaallikaks soojus ja Maa veeringe puhul pärineb see soojus peamiselt päikesekiirtest.

Kuid viimastel aastatel on erinevad teadlaste rühmad märganud oma katsetes iseärasusi seoses hüdrogeelides hoitava veega. Katsete käigus on leitud, et vesi aurustub palju suurema kiirusega, kui see peaks võimalik olema, lähtudes soojuse kogusest, millega see kokku puutub, mõnikord kolmekordistades teoreetilist maksimumkiirust.

PNASis avaldatud uuringus asusid MIT teadlased seda nähtust uurima ning pärast esimesi katseid kahtlustasid, et seda liigset aurustumist põhjustab valgus. Oma hüpoteesi kontrollimiseks asetasid teadlased hüdrogeeli proovi mahutisse kaalule, suunasid sellele järjestikku erinevate lainepikkustega valgust ja mõõtsid, kui palju massi see aja jooksul aurustumise tõttu kaotas.

Nad leidsid, et tõepoolest aurustus vesi palju kiiremini, kui termiline piirväärtus lubab. Aurustumise määr näis varieeruvat vastavalt valguse lainepikkusele, saavutades haripunkti rohelise valguse lainepikkusel.

Järgnevalt kordasid teadlased katset pimedas, kasutades elektrit, et suunata hüdrogeelile sama palju soojust kui valguskatses. Vee aurustumise kiirus jäi tublisti soojuse piiresse ja kaugelt alla valguse mõjul saavutatud kiiruse.

Töörühm nimetas uut nähtust fotomolekulaarseks efektiks ja oletas, et valguse footonid võivad potentsiaalselt lõhkuda vee molekulide klastreid vee pinna lähedal. Kuigi seda on seni täheldatud vaid hoolikalt kontrollitud laboritingimustes, võib see nähtus teadlaste sõnul ilmneda ka looduses, näiteks pilvedes või merepinnal, kuigi nendes tingimustes teeb tõenäoliselt suurema osa tööst ikkagi soojus.

Töörühm pakub ka, et fotomolekulaarset efekti võiks potentsiaalselt kasutada selliste süsteemide nagu vee magestamine või aurustav jahutus tõhususe suurendamiseks. Teadlastele on juba antud toetus selle efekti kasutamise uurimiseks päikeseenergial põhinevas magestamise süsteemis, mis võiks nende hinnangul suurendada selle tõhusust kolm või neli korda.