Toetusest läks kolm miljonit eurot Võru vallale, kaks miljonit Antsla vallale, kaks miljonit Rõuge vallale ja kolm miljonit eurot Võru linnale. Eesmärgiks eelkõige see, et „piirkonnad saaksid investeerida elukvaliteeti, mis kompenseeriks harjutusvälja mõju“.

Ent milline see mõju on, seda ei tea keegi siiamaani. Valitsus otsustas harjutusvälja laiendada ilma, et viidaks läbi keskkonnamõjude hindamine, siiamaani pole valminud ka mürauuringut.