„Lääne luure ei teadnud paljusid asju.“ Ekspert selgitab, mis on Zalužnõi skandaalsete avalduste taga

Ukraina relvajõudude ülem Valeri Zalužnõi kirjutas The Economistis ilmunud artiklis, et sõda hakkab muutuma positsiooni- ja kurnamissõjaks. Ning see on tema hinnangul Venemaale kasulik, võimaldades Venemaal oma jõudu taastada. See omakorda ähvardab Ukraina olemasolu.