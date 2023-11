Enefit Greenile kuulub Eestis ja Leedus 22 tuuleparki ning neis töötab kokku 165 tuulikut. Tuuleparkide koguvõimsus on 398 MW ning need toodavad aastaga ligi 1 teravatt-tundi elektrit.

Enefit Greeni suurimaks tuulepargiks on justnimelt Leedus asuv Šilute park, mis valmis 2016. aastal. Tuulepark koosneb 24-st 2,5 MW võimsusega elektrituulikust ning pargi koguvõimsus on 60 MW. Selle prognoositav aastane toodang on 230 GWh .