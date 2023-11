Uus auto Eestis: luksuslik Mercedes Benz E-klass sedaan

Mercedese uus E-klassi sedaan on Eestisse jõudnud – tegemist on nii disaini, mugavuse kui tehnoloogia poolest kahtlematult luksusklassi kuuluva autoga, mille tähelepanuväärseimateks komponentideks on supersuur ekraan, pööravate tagarataste abil saavutatud suurepärane manööverdusvõime ja ülimugav nahksisu ja puiduga disainitud salong.