„Praegu tuleb reserve Avdijivka päästmiseks ning venelaste kolmanda laine peatamiseks hoida.“ Kas Ukraina pealetung on läbi?

Maailma avalikkuse tähelepanu on peale Hamasi 7. oktoobri terrorirünnakuid ning Gaza sõja algust kandunud Ukrainalt Lähis-Idale. Peale selle pole suvel alanud Ukraina armee pealetung andnud neid tulemusi, mida Ukrainas ja mujal maailmas oodati: Ida-Ukrainast Krimmi minev maismaakoridor on läbi lõikamata ja 2023. aastal on Ukraina venelaste käest vabastanud umbes 400 km 2 ehk umbes kahe Muhu saare jagu territooriumi.

The Economistile antud intervjuus räägib Ukraina ülemjuhataja kindral Valeri Zalužnõi, et olukord rindel on jooksnud ummikusse, sest kumbki pool ei saa edasi liikuda, kuna jõud on võrdsed. Zalužnõi sõnul meenutab olukord talle esimese maailmasõja võitluseid.