FOTO | Mõistatuslik kosmosetuul: NASA tegi kummitusliku ülesvõtte surnud tähe „kondisest käest“

Muidugi pole see tegelikult käsi, kuigi näeb pentsik välja. Teadlased väidavad, et umbes 1500 aastat tagasi sai hiidtähel kütus otsa ja ta kukkus kokku, purustades kõik oma prootonid ja elektronid, moodustades ülitiheda pulsar-neutronitähe.

2001. aastal jälgisid NASA Chandra röntgenobservatooriumi astronoomid esmakordselt PSR B1509-58 nime all tuntud pulsari ja avastasid, et selle pulsari udukogu tuul meenutas inimkäe luustiku kummituslikku kuju. Nüüd on kosmoseagentuuri uusim röntgenteleskoop, Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), jälginud pulsari kosmilist tuule udukogu viimased kolm nädalat.