Kliimaministeerium lubab riigikohtu nõude täita uue seadusega

Riigikohtu halduskolleegium ütleb oma 11. oktoobri otsuse punktis 48, et Pariisi kokkulepet ja selle aluseks olevat teaduslikku teadmist arvestades tuleb globaalne keskmise õhutemperatuuri tõus hoida oluliselt allpool kui 2 °C, võimaluse korral 1,5 °C piires võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse tasemega ning et põhiseadus kohustab Eesti riiki andma selle eesmärgi saavutamisse proportsionaalse panuse.

„Selleks on omakorda aegsasti vaja kehtestada realistlik ja õiguslikult siduv etapiviisiline ja sektoripõhine heitekoguste jaotuskava kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Sellise kava puudumine looks lähiaastatel paljude tegevuste lubatavuse küsimuses isikutele suure ebakindluse,“ tõdeb riigikohus.

Juba praegu on Eestis otsustatud, et uute põlevkivikaevanduste loomiseks lubasid ei anta. Samas on teada, et pea kõige rohkem paiskavad meil õhku süsihappegaasi turbatootmisalad, ent nende lubade väljastamine käib kliimaministeeriumi haldusalas suure hooga edasi ja lubatakse ühe suuremaid kaevandamismahtusid (Forte kirjutas sellest juba aasta tagasi siin).