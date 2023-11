FOTO | Poolast leiti „vampiiri“ haud: lapse surnukeha aheldati, et ta surnust üles ei saaks tõusta

Märgitakse, et säilmed avastati Pieni külast. Teadlased oletavad, et laps aheldati hauda üleloomulike uskumuste tõttu vampiiride olemasollu. Avastus tehti samast kohast, kust aasta tagasi leiti naise säilmed, kellele oli sirp kõri peale pandud ja samuti üks jalg aheldatud. „Terav metallist tera oli asetatud nii, et ta ei saaks surnust tagasi tulla,“ kirjutab Sky News.