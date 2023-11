KUULA | „Istmesoojenduse“ 178. osa: Honda ja General Motors lahutavad - juba!

Alustame parkimisteemadel - Tartu linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, mille järgi kaotatakse tasuta parkimine linnavalitsuse töötajatele ja elektriautodele vastavalt alates 2024. ja 2025. aastast. Miks - ikka inimsõbralikuma linnaruumi nimel.

Vahelduseks räägime ka lennundusest, täpsemalt riigi omanduses olevatest lennufirmadest. Mehhikos peaks detsembrist toimetama asuma lennufirma, mida haldab riigi armee. Kuid ka mujal maailmas ei ole riiklikud lennufirmad kusagile kadumas, mõnes riigis on neid lausa mitu.

Ford hakkas Rumeenias tootma Transit Courieri ja Tourneo Courieri. Mida need endast kujutavad?

Umbes aasta aega tagasi panid Honda ja General Motors leivad ühte kappi ja arvamusi oli mitmeid - kuni selleni välja, et tegu on rumala ideega, sest koostöö GM-iga ei vii kuskile. Tundub, et viimastel oli õigus - plaan koos taskukohast, alla 30 000 USD maksvat elektriautot läks vett vedama. Kaanepildil Honda Prologue - auto, mis jääb olemata.

Viimased paar kuud on sagenenud autotööstuse juhtfiguuride väljaütlemised seoses elektriautodega kasumi teenimise keerukusega. Ometi paistab, et reaalsus mõndasid tootjaid ei pidurda ja nemad lähevad kangelt oma strateegiatega edasi. Kes need on?

Ferrari otsustas, et nende autosid saab mõnel turul nüüd osta ka Bitcoinide eest. Samal ajal on Hiina autotootja BYD oma pakkumiste valikut täielikuks muutmas, lisades valikusse pikapi.

Vaatame ka praeguseks kuus nädalat kestnud autofirmade töötajate ametiühingu UAW streigi seisu Ameerika Ühendriikides - mõne tootja jaoks on streik lõppemas, teiste jaoks aga lähevad asjad veelgi hullemaks.

On möödunud täpselt aasta ja mõned päevad sellest, kui Elon Musk ostis Twitteri. See aeg pole olnud meelakkumine - käime üle olulisemad muudatused ja arutame, mis on viinud kasutajate hulga drastilise vähenemiseni.