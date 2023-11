KUULA I Välismaal õppimine õpetab uusi võimalusi haarama

Et Pikkarainen tahtis ka reisida ning arendada oma inglise keelt, käis ta Erasmuse toel ka Ühendkuningriigis õppimas. „Läksime Saint Patricku päeval Dublinisse, see oli üsna hullumeelne. Külastasime ka Edinburghi, mis oli samuti mõnus,“ meenutab ta. „Tol ajal olin suur Manchester Unitedi fänn ja käisin ka seal mitmeid kordi, sellest on väga elavad mälestused.“

Pikkarainen räägib ka sellest, mis töid ta tegi õpingute kõrvalt ning kuidas ja miks ta magistriõppesse Eestisse tuli, on siia jäänud ja kuidas käis vahetusüliõpilasena Vietnamis ning oma kogemustest mujal võõrsil, näiteks Kosovos ja Afganistanis Soome kaitseväes teenides. Pikkaraineni sõnul rikastasid väliskogemused ta elu sõprade ja mälestustega, aga ka julgusega uusi kogemusi ammutada. „Ma ütleksin kõigile noortele, et lihtsalt astuge julgelt see samm, see on kindlasti seda väärt!“

Veel jagab ta, mida Skeleton Technologies teeb, kuidas töökorraldus ja töö iseloom teda inspireerivad. „Üheks eeliseks selles ettevõttes on, et soositakse enda töötajate edutamist. Sellepärast olen ka saanud võimalusi karjääriredelil edasi liikumiseks. Mul pole olnud põhjust sealt lahkuda, sest mulle meeldivad mu töökaaslased väga.“ Ta lisab, et ehkki töö on väljakutsuv ja stressirohke, tööpäevad võivad venida väga pikaks, kuid mujal pole muru rohelisem ja ettevõtte hüved on pingutusi väärt.