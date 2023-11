MILLINE KOKKUHOID | Tallinna ja Keila vahele tuleb suurejoonelise liiklussõlme asemel kiiruskaamera

Milline pidi tulema mitmetasandiline liiklussõlm, saab lugeda sellest Forte artiklist.

Sellest lahendusest nähtavasti kriitilisemgi on see, et Keila ja Tallinna vahel puudub igasugune kergliiklustee. Nagu ka Tallinna-Keila maantee ja Rannamõisa vahel.

KOMMENTAAR

Transpordiameti põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov: hind on kasvanud enam kui kaks korda

„Tallinna–Paldiski km 11–14 paikneva Harku liiklussõlme ümberehituse objekti realiseerimine on tõepoolest peatatud ja ootab rahastusvõimaluste selgumist. Harku liiklussõlme põhiprojekti koostamise käigus on saanud selgeks, et tööde eeldatav maksumus on suurenenud 35 miljoni euroni. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastus on objektil alles, kuid see on piiratud summa, mis muutub teiste fondist rahastatavate teedeehitus objektide maksumuste selgumise käigus. 2025. aasta alguseks saab selgeks, kui suure osa saame katta välisrahastusest ning milline osa jääb riigi kanda. Siis saame vastavalt võimalustele teha otsuse projekti ellu viimise kohta.

Transpordiamet on olnud Saue vallavalitsusega Harku sõlme projekteerimise käigus pidevas kontaktis ja vald oli nõus rahaliselt panustama tunneli ehitamisse. 11.10.2023 pidasime Saue vallaga koosoleku ja vald tegi ettepaneku paigaldada omal kulul ajutise lahendusena tunneli ehitamiseni nõudefoori. Peale seda arutasime lahendust Transpordiameti liiklusohtlike kohtade töögrupis ning otsustasime anda ajutisele lahendusele heakskiidu, ent lisaks täiendasime lahendust kiiruskaameratega, et sõidukiirused oleks foori piirkonnas kontrolli all. See on väga oluline jalakäijate ja teiste liiklejate ohutuse seisukohalt. Tehtud otsusest informeerisime Saue valda. 27.10.2023 esitas Saue vald Transpordiametile nõudefunktsiooniga foorisüsteemi lahenduse projekteerimiseks tehniliste tingimuste saamiseks taotluse. Oleme koostöös Saue vallaga leidnud praeguses olukorras parima lahenduse, mis on kõikidele liiklejatele ohutum.“