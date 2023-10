„Need on vaid sõnad.“ Iisraeli ekspert selgitab, kas Erdogan on valmis sekkuma Gaza sõtta

Mingist reaalsest tegevusest on väga vara rääkida. Eriti sõjalisest. Türgi ja Iisraeli majandussuhetes pole seni midagi muutunud, sidemed on säilinud. Nii, et võib öelda, et need on vaid sõnad. Mingeid tegusid pole.

Erdogan hoiab islamistide poole, vaadetelt on ta üpris lähedane moslemivennaskondadele, millest kasvas välja Hamas, selle pärast on Hamas talle liikumisena sümpaatne. Aga Erdoganile on siiski põhiline praegu toimuva abil siseriiklike plusspunkte koguda. Jah, talle meeldiks olla ka islamimaailma eestkõneleja, aga sellele rollile ei pretendeeri tema kaugeltki üksi.

See on kõigest Erdogani retoorika. Selles pole mitte midagi uut, Erdogan ründas Iisraeli ägedalt ka 2008-2009 kui Iisrael ja Hamas Gazas lühikese sõja maha pidasid. Praegusel operatsioonil on suured mastaabid ja sellest tulenevalt on ka Erdogani retoorika järsem.

Samas on mõned eksperdid Erdogani esinemise järel avaldanud arvamust, et Türgi on valmis Gaza sõtta sekkuma. Forte küsis Iisraeli militaareksperdilt David Gendelmanilt, kas Türgilt on seda oodata või mitte.

Eesti välisministeeriumi esindaja kommenteeris Delfile, et nad ei näe peale Erdogani avaldustes vajadust Türgi diplomaatide väljakutsumiseks. „Türgi on meie liitlane NATO-s ja loodame, et Türgi kui oluline tegija Lähis-Ida regioonis suudab anda oma vajaliku panuse konflikti kiireks lõpetamiseks ja regiooni stabiilsuse taastamiseks.“

Enne Erdogani olid Iisraelil ja Türgil head suhted ning väga tihe koostöö ka näiteks sõjalises vallas. Kas Türgi ühiskonnas võib olla palju neid, keda Erdogani retoorika kaasa tõmbab?

Türgis on väga palju inimesi, kellele Erdogani flirt islamistidega ei meeldi. Need inimesed ei toeta niivõrd Iisraeli, kui lihtsalt on vastu Türgi islamiseerumisele. Enne Erdogani oli Türgi ilmalik ja läänemeelne riik. Samas tuleb aru anda ka sellest, et Türgis on mingi demokraatia veel enam-vähem säilinud ja Erdogan võitis hiljuti valimistel just jõude, kes islamiseerumise kurssi ei toeta. Ja ega, siis Erdogan pole poliitiline liider, kes käib valimistelt valimistele ja nende vahepeal istub lihtsalt vaikselt: ta on armeed, meediat ning riigiaparaati süstemaatiliselt oma vastastest puhastanud. Selle pärast on see, mida ütleb Erdogan, praegusel hetkel Türgi riigi ametlik kurss.

Kas islamimaailma enda sees on praegu neid, kes Iisraeli ja Hamasi sõjas Iisraeli poole hoiavad? Näiteks kuidas suhtub sellesse Fatah, kes Jordani läänekalda Palestiina alasid kontrollib ja, kelle Hamas Gazast välja ajas?

Fatah ei ütle seda kuskil kõva häälega välja, kuid loomulikult on Hamasi, kui nende peamise poliitilise konkurendi, nõrgenemine nende huvides. See neist siiski Iisraeli jaoks liitlast ei tee.

Kuid üldiselt kohtab moslemimaades erinevat suhtumist. Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid on ametlikult Iisraeli tegevust hukka mõistnud, aga mingeid samme Hamasi toetamiseks nad pole teinud. Mõlemad on huvitatud siiski tulevikus koostööst Iisraeliga. Need meeleavaldused, mida me Türgis, Jordaanias jm. näeme, on ennekõike lihtrahva vihapursked, see, milline on nende riikide reaalne poliitika otsustavad siiski poliitikud. Iisraelil pole otseselt moslemimaade hulgast liitlaseid vaja, peamine, et nad Iisraeli lihtsalt vaenulikult ei suhtuks.

Kui jätta kõrvale Iraan, siis näib islamimaade hulgas Hamasi suurim toetaja olevat Katari emiir. Kas see on õige mulje?