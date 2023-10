„Meedia puhus lihtsalt asja suureks.“ Mida teeb Ukraina armee Dnepri vasakul kaldal ja kuidas mõjutab see sõja käiku?

Sõltumatud OSINTi analüütikud on kinnitanud, et Ukraina armeel õnnestus Hersoni oblastis Dnepri vasakul kaldal luua sillapea. OSINT projekt Status-6 ja analüütik Danspiun leidsid video, mille varem avaldasid Venemaa sõjameelsed Telegrami kanalid. Video on filmitud vasakkalda-Hersonis Poima küla lähedal ning selle põhjal jõuti järeldusele, et Ukraina relvajõud on loonud Dnepri selles piirkonnas sillapea.

Ukraina väejuhatus pole kommenteerinud oma tegevust Hersoni oblasti vasakkaldal. Ukraina relvajõudude peastaap mainis aga, et Vene armee kasutas Dnepri vasakkaldal asuva Pestšanivka juures lennuväe toetust. See võib kaudselt kinnitada Ukraina sõjaväelaste seal viibimist.

Ka Venemaa president Vladimir Putin tegi juttu Ukraina armee pealetungist Hersoni oblasti vasakkaldal, mainides, et see toob Ukraina relvajõududele vaid kaotusi.

Forte uuris Ukraina armee tegevuse kohta Ukraina militaareksperdilt Oleksandr Kovalenkolt.

Kahe nädala eest tulid teated, et Ukraina 35. ja 36. merejalaväebrigaad ületasid Dnepri ning võtsid sisse positsioonid vasakkaldal. Pärast seda pole Dnepri vasakkaldal toimuvast infot tulnud. Mis seal toimub?

Dnepri vasakkallas on nii või naa Ukraina territoorium, mis tuleb okupatsiooni alt vabastada. Kuid sündmustele, mis seal toimuvad on meedia poolt juurde pandud ning tegelikult toimuvat on suuremaks puhutud. Brigaadi-suuruseid üksuseid seal kindlasti pole, sest üks merejalaväebrigaad juba oleks üle tuhande mehe. Brigaadil on ka tehnika: tankid, soomukid ja suurtükivägi. Seda kõike seal pole.

Tegelikult on Hersoni vasakkallas lihtsalt „hall tsoon“, kus tegutsevad Ukraina luure- ja diversiooniüksused. See on sõjas tavaline praktika, luure- ja diversiooniüksused tegutsevad kogu rindejoone ulatuses - need tegutsevad lisaks Hersoni oblastile ka Zaporižžje, Luhanski ning Donetski oblastites.