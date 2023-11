„Ei saa välistada, et tunneleid aitasid rajada venelased.“ Mida kujutab endast kurikuulus nn Gaza metroo?

Iisraeli reservkoloneli Mark Baboti sõnul on tunneleid kolme tüüpi. „Meie nimetame neid tunneleid metrooks. Neid on erisuguseid. Esimesed rajati Gaza-Egiptuse piiri alla salakauba vedamiseks ja seal on mõned tunnelid nii laiad, et nendest mahuvad läbi Mercedesed ja muud luksusautod. Salakaubatunnelite kaudu veetakse relvi, sigarette ja narkootikume, aga tunnelitesse on tõmmatud ka torud, mille kaudu pumbatakse kütust,“ selgitas ta.

Iisraeli armee sõnul kulgevad tunnelid Gaza sektoris koolide ja spordikeskuste, mošeede ja haiglate all – need asuvad kõikjal. Täpne teave siiski puudub ja nende kohta teatakse peamiselt ainult Hamasi esindajate öeldust, mida aga ei saa kontrollida. Näiteks 2021. aastal teatas Gaza sektori üks Hamasi poliitbüroo juhte Yahya Sinwar avalikult, et Gaza sektori tunnelid ulatuvad 500 kilomeetrini.

Tegelikult pole see muidugi metroo, vaid pikk kitsas maa-alune käik, mis on valmistatud tihedasti üksteise külge kinnitatud betoonplaatidest. Selle ehitamiseks kulus sadu miljoneid eurosid ja mitusada tuhat tonni betooni.

Gaza-alused tunnelid on ilmselt üks suurimaid takistusi, mis Iisraeli armeed Gaza sektoris peale suurt maavägede operatsiooni algust ootab. Iisraeli armee ja ajakirjanikud on selle labürindi ristinud Gaza metrooks. Iisraelis levib ka nali, et nende valitsus ei suuda mitte kuidagi Tel Avivi metrood rajada, kuid Hamas on selle Gazas juba ammu valmis teinud.

Hamas on tunneleid intensiivselt rajanud 2007. aastast. Nad alustasid kohe pärast lühikest kodusõda, mille tulemusel Hamas Jordani läänekallast valitseva Fatahi Gazast välja ajas ning võimu enda kätte võttis. Arvatakse, et võrgustik koosneb umbes 1300 tunnelist, mille kogupikkus on eri hinnangute järgi 400–500 kilomeetrit. Võrdluseks: kuulsa Moskva metroo tunnelite kogupikkus on 460 km ja maailma pikima, Šanghai metroo oma 800 km.

Oktoobri alguses alanud Hamasi ja Iisraeli sõda on ainulaadne, sest üks selle olulisi võitlustandreid asub maa all, täpsemalt Gaza sektori linnade all. Ekspertide arvates võib Hamas just seal hoida ka 7. oktoobril röövitud pantvange.

„Teine tüüp on ründetunnelid, mis rajati Iisraeli piiri alla, aga neid enam pole, sest Iisraeli armee lahendas selle probleemi tehnika abil, rajades osa piirimüürist maa alla ja paigaldades andurid, mis maa-alust aktiivsust tuvastavad. Hamas ei suuda enam selliseid tunneleid rajada,“ kinnitas Babot.

Kolmas tüüp on kaitse- ja kommunikatsioonitunnelid Gaza enda all, rääkis Babot. „Nendest on rajatud sõjaväelaste terminoloogia järgi kindlustatud rajoonid. Põhimõtteliselt on need ühendatud nii, et kui Põhja-Gazas ühest otsast sisse minna, on võimalik nende kaudu Egiptusse jõuda,“ ütles ta.

„Tunnelitesse on veetud ka vanade sõjaväetelefonide kaablid, mille abil Hamasi üksused tunnelites suhtlevad, aga mida näiteks erinevalt nüüdisaegsest sidetehnikast pole võimalik pealt kuulata. Selle tõttu annavad tunnelid Hamasile suure eelise. Tunnelite võrgustikku on paigutatud laskemoonalaod, juhtimispunktid ja isegi Hamasi võitlejate puhkeruumid. Seal on ka suured maa-alused varjendid Hamasi liidritele,“ lausus Babot.

Sõda Gazas on kolmedimensiooniline: lahinguid hakatakse pidama kõrghoonetes, maa peal ja maa all. Mark Babot

Baboti sõnul on Iisraeli armee tunnelites võitlemiseks valmis. „Meil on selleks vastavad tehnilised lahendused ja peale selle ka maailmas ainsad üksused, mis on spetsialiseerunud maa all võitlemisele. Iisraeli insenerivägedes on eriüksus Samur ehk Nirgid, kes on selleks välja õpetatud, aga on ka teised üksused, mida tuntakse Yahalomina. Maa all sõdides tuleb olla väga rahulik ja ettevaatlik, tunnelites saab edasi liikuda ainult väga aeglaselt,“ kirjeldas Babot Iisraeli ettevalmistust.

„Sõda Gazas on kolmedimensiooniline: lahinguid hakatakse pidama kõrghoonetes, maa peal ja maa all. See kõik on alles ees ja hakkab olema väga keeruline,“ tõdes ta.