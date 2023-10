Mazda uue auto kuueaastane garantii laienes Eestisse

Inchcape Motors Estonia müügijärgse teeninduse juht Roman Zablotski ütles, et kuueaastane garantii annab inimestele kindluse, et selle aja jooksul autoga midagi ei juhtu või kui juhtubki, siis see parandatakse Jaapani autotootja Mazda Corporation kuludega. „Kalkulatsioonid on näidanud, et suudame senise kolme aasta asemel pakkuda kaks korda pikemat garantiiaega. Kinnitan, et tehas hoolib Mazda kasutajatest tootes sõidukeid, mis kestavad kaua ja me eeldame, et pikk garantiiaeg mõjutab müüki positiivselt.“ rääkis Zablotski.